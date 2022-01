Depuis le décès des frères Bogdanoff (dont les funérailles se sont déroulées ce lundi à Paris), de nombreuses histoires remontent à la surface. Comme cette folle soirée vécue par Igor Bogdanoff. C’est Véronique, la sœur des frères jumeaux, qui rappelle cette anecdote. "On voyait des milliers de gens, mes frères étaient des stars incroyables, mais super équilibrées", explique-t-elle, dans les colonnes de Paris Match. "Pas d’alcool, pas de drogue et beaucoup de tartines de pain Poilâne." Dans ces soirées de stars, Véronique se souvient de cette nuit où son frère avait retrouvé sa copine de l’époque au lit avec… Mick Jagger. Une soirée mouvementée qu’Igor en personne avait commentée en 2016 sur France 2 dans le talk-show Amanda. "

À ce moment-là, j’étais avec un mannequin suédois, expliquait alors le frère de Grichka. C’était une fille très jolie, un peu folle. Vers minuit, je ne vois plus Mick et je voulais chanter un truc avec lui. Je vais le chercher dans le jardin, il n’est pas là. Dans la cuisine, il n’est pas là. Dans la salle de séjour, il n’est pas là." Igor Bogdanoff arrive donc dans sa chambre et là, stupeur. "Il était là dans mon lit ! C’est incroyable ! Il était avec Vava. Je tape sur l’épaule de Mick et je lui dis : ‘This is my girlfriend ! (c’est ma petite amie !)’ Il se retourne vers moi et me dit : ‘Oh Igor, I’m sorry ! I didn’t know ! (Désolé ! Je ne savais pas ! )’" Ni choqué, ni jaloux, le scientifique de Temps X - habitué des escapades de sa chérie - n’en a pas voulu au leader des Rolling Stones ni à sa compagne, laquelle aurait tout simplement justifié sa petite sauterie par un : "Je voulais connaître ses lèvres."