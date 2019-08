À l’automne dernier, le drame s’est à nouveau abattu sur Olivia Newton-John. L’actrice de Grease annonçait que son cancer du sein, détecté en 1992 (elle a également eu un cancer de l’épaule en 2013), avait récidivé. Cette fois-ci, il était au stade 4, c’est-à-dire métastatique. Dans une interview accordée à un média australien, la septuagénaire explique qu’elle ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. "On sait qu’on va mourir un jour ou l’autre, mais on ne sait pas quand. Quand on vous diagnostique un cancer, on vous donne tout à coup une date limite […] Psychologiquement, je ne préfère pas savoir", dit-elle avant d’ajouter qu’elle se sent "en pleine forme" pour le moment.