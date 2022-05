Après deux années de crise sanitaire, les mythiques 20 kilomètres de Bruxelles étaient de retour ce dimanche dans la capitale belge. Pour la deuxième année consécutive, Amaury Paquet a remporté la fameuse course à laquelle plus de 32 000 coureurs se sont inscrits. Parmi ces derniers, on compte de nombreuses personnalités du petit écran.

Il y a les habitués comme Olivier Schoonejans, présentateur du RTL Info 19 h, qui a couru vêtu d’un T-shirt rouge pour le Télévie, en compagnie de ses camarades de RTL-TVI.

Du côté de la RTBF, Laurent Henrard a, comme chaque année, répondu à l’appel des rues de la capitale. "20 km terminés, chouettes sensations, genoux en forme, chrono 1h43. Merci à toutes et tous pour vos encouragements. On remet ça très vite", écrit le journaliste sur Instagram à côté d’une photo où il porte fièrement la médaille des 20 kilomètres. L’ancien présentateur de Vews faisait partie de la team RTBF dans laquelle on retrouve également Jean-Pierre Jacqmin, le directeur de l’information et du sport de la RTBF.

Pour Élodie, Michaël, Valerian et Joël, participants de la dernière saison de Mariés au premier regard (RTL-TVI), c’était en revanche une première. Vêtus d’un T-shirt bleu, ceux-ci ont relevé le défi de la course à pied au profit de Handicap International et ont ainsi rejoint le mouvement #WeMoveTogether, dont le but est de sensibiliser le public à l’importance des soins de réadaptation pour les personnes en situation de handicap. "Le handicap nous concerne tous. Il peut tous nous toucher, personne n’est épargné. J’apporte tout mon soutien aux personnes handicapées", déclare Joël, superviseur de chantier.

Vedette du grand écran, récompensé du prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 1996 pour son rôle dans Le huitième jour, le Belge Pascal Duquenne a également participé à la course pour Handicap International.