Après la série succès Lupin, Omar Sy est de retour sur Netflix avec "Loin du périph", qui n'est autre que la suite du film "De l'autre côté du périph", sorti il y a dix ans. Omar Sy et Laurent Lafitte y prennent le rôle de Ousmane Diakité et François Monge et la suite est disponible sur la plateforme de streaming depuis ce vendredi 6 mai.

Jeudi, les deux acteurs étaient invités sur le plateau de l'émission phare de la chaîne TMC, Quotidien, présentée par Yann Barthès. Omar Sy n'a alors pas pu s'empêcher de révéler une anecdote sur le tournage du film. "Je me suis même blessé gravement pendant ce film. J'ai failli perdre un doigt", débute-t-il. "Je ne déconne pas, regarde !"

L'ancien compagnon de Fred Testo dans le SAV montre alors son annulaire gauche à Yann Barthès. "Tu vois, cette blessure est vraiment une vraie blessure. Et là, je ne sens plus rien. Blessure pour de vrai et pas de doublure", dit-il de manière humoristique.

Les deux comédiens ont alors affirmé (non sans ironie) lors de l'émission qu'ils n'avaient pas de doublures pour les scènes d'action du film. Laurent Lafitte a même été jusqu'à dire qu'il n'avait tout simplement pas besoin de doublure.

Une phrase qui a provoqué un fou rire (si légendaire) chez Omar Sy et qui a contraint Laurent Lafitte à assumer qu'il avait bel et bien des doublures. Des scènes du making-off de film le prouvent. "J'ai des doublures pour les scènes de comédie, parce que je ne joue pas très bien. Tout ce qui est jeu, c'est ce monsieur, tout ce qui est cascade, c'est moi", a plaisanté Laurent Lafitte, avant de répondre plus sérieusement : "J'ai dû avoir quelques doublures… Mais vous cassez la magie."

Omar Sy a ensuite voulu préciser quelles cascades les deux acteurs faisaient ne faisaient pas. "Par exemple traverser le mur, tout ça, c'est nous, mais après il y a du pilotage précis. Il y a un cascadeur qui fait ça, ça c'est pas moi. Tout ce qui est bagnole, c'est pas moi, on n'a pas la technique."