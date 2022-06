Fier papa. Désormais parfaitement à l'aise à Hollywood où il est devenu incontournable, Omar Sy n'oublie pas la France pour autant. L'acteur de 44 ans s'est rendu à Paris pour se délecter du défilé Louis Vuitton ce jeudi 23 juin. Et il était en très bonne compagnie.

C'est effet accompagné de sa fille Selly, 21 ans, que l'ancien comparse de Fred Testot avait rallié le Louvre. Une apparition rare et donc remarquée pour la jeune femme passionnée de photographie. "Quelle superbe manière d'honorer Virgil (Abloh, Ndlr) et son travail si inspirant. Honoré d'avoir pu y assister avec ma fille", a-t-il écrit sur son compte Instagram. Omar Sy est le papa de 5 enfants, Alhadji, Sabah, Selly, Tidiane et Amani-Nour.