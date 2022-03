a suivi la célèbre youtubeuse "culottée", mardi au stade d’Anderlecht, lors de la rencontre Belgique/Burkina Faso.

Je voulais aller au match des Diables rouges car on m’a toujours dit que les Belges étaient des vrais et uniques supporters. Et cela s’est confirmé, nous assure la comédienne Marie Benoliel de son vrai nom, connue pour s’être notamment infiltrée au défilé Channel, au Festival de Cannes ou sur la scène des César, et qui sera le 11 mai prochain en spectacle au Cirque royal de Bruxelles avec Culot. Il y a un vrai patriotisme belge et ça, ça manque totalement à la France. Il y a quelque chose de soudé chez vous."

Elle a beau être française dans une foule de supporters belges, Marie s’infiltre n’a pas eu peur de se mêler à eux. "On vous a battus car, en soi, on sait qu’on est les meilleurs", sourit celle qui n’a jamais rêvé d’être footballeuse mais "beaucoup comme femme de footballeuse (rire) !". "On est surtout touché par votre cohésion."