Ses apparitions médiatiques se font de plus en plus rares. Mais la veuve du Taulier a accepté de répondre aux questions d’Audrey Crespo-Mara ce dimanche dans Sept à huit sur TF1. Si le but était avant tout de promouvoir le nouveau coffret (Son rêve américain) du rockeur décédé en décembre 2017, Laeticia Halliday s’est laissée aller à quelques confessions sur sa nouvelle vie amoureuse avec Pascal Balland. Un nouvel homme qu’elle s’autorise mais non sans mal. “J’ai eu beaucoup de mal au départ, confie-t-elle à Sept à huit. C’est très difficile d’apprendre à aimer. On a l’impression de tromper son mari. On a l’impression qu’o ne pourra pas aimer et qu’on ne sera pas capable d’aimer à nouveau. Qu’un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme, ça paraît tellement compliqué, c’est vertigineux parce que le manque reste abyssal.” Si elle est aujourd’hui en couple avec un autre homme, elle n’oublie pas pour autant Johnny Hallyday. “On a tendance à comparer alors qu’il ne faut pas comparer. J’arrive à aimer différemment Pascal et Johnny. Mais Johnny est toujours là”. Elle reconnaît d’ailleurs que son nouveau compagnon est “courageux” d’accepter la situation. “La place de Johnny est encore bien présente. Ce n’est pas facile. On est souvent un couple à trois.”