C'est l'affaire qui a secoué le rap game en 2019. Membre actif du gang ultra violent Trey Nine Gangsta Bloods, l'étoile montante 6ix9ine a préféré balancer ses acolytes pour se voir offrir une remise de peine. Le verdict est tombé en décembre dernier : l'Américain visé par 17 chefs d'accusation restera finalement deux ans derrière les barreaux. Une courte durée pour celui que l'on imaginait déjà devoir changer de visage pour échapper à une éventuelle vendetta. Et un premier cliché de sa nouvelle vie vient de faire surface.

C'est Jade, sa fiancée, qui a partagé la photo sur Instagram après une visite au sein de sa cellule new-yorkaise. "Si tu dénonces, les gens vont essayer de te tuer pour avoir été une balance mais si tu ne dénonces personne, tu prends 47 ans de prison où ils vont finir par te tuer de toute façon parce qu'ils étaient déjà en train de le planifier", a-t-elle écrit en légende, rappelant ainsi la peine qui attendait le rappeur s'il ne coopérait pas avec les autorités.

Par le passé, Daniel Hernandez, alias Tekashi 69, a déclaré être "soulagé" par son arrestation. "Je suis vraiment désolé pour le mal que j’ai fait. Si on me donne une deuxième chance, je ne laisserai pas tomber cette Cour et je consacrerai une partie de ma vie à aider les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi", a-t-il insisté lors de son audience. Il a également écopé de 300 heures de travaux d'intérêt général et d'une amende de 35 000 dollars.