On le sait, la 4e saison dea subi la foudre des critiques en Angleterre où les libertés prises par la série Netflix au sujet de Diana et Charles ont été fustigées. La performance de la jeune actrice Emma Corrin, excellente dans le rôle de la princesse de Galles, a toutefois été applaudie comme il se doit. Kristen Stewart fera-t-elle mieux dans le long-métrage? L'espoir est désormais permis.

Après Jackie Kennedy, Pablo Lorrain s'attaque en effet à un autre mythe génération et a fait appel à l'actrice caméléon pour mettre toutes les chances de son côté. La première photo de Kristen Stewart in situ vient d'être diffusée par le média The Cut, et le résultat est bluffant grâce au style, à la coiffure blonde impeccable et à cette tristesse infinie dans le regard. "'Spencer' est une plongée émotionnelle au cœur de la personne de Lady Diana. Cela commence avec son nom de jeune fille : Spencer. Cela raconte de manière poignante ses tentatives de redevenir elle-même, alors qu’elle s’efforce de s’accrocher à ce que ce nom signifie pour elle", avait déclaré l'Américaine au sujet de son rôle dans Variety. Le film est attendu pour l'automne 2021.