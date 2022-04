Dès l'entame de la cérémonie des Grammy's Awards qui se sont déroulés ce dimanche soir à las Vegas, le présentateur et humoriste Trevor Noah a fait une blague sur la fameuse gifle de Will Smith. Les spectateurs sont hilares

La 64ème édition des Grammy’s, cérémonie qui récompense le meilleur de la musique aux USA et qui se tient une semaine après celle des Oscars, n'a pu s'empêcher de vanner la gifle de Will Smith à Chris Rock d'entrée de jeu.

L'humoriste Trevor Noah, maître de cérémonie, n'a donc pu s'empêcher de lâcher ceci : "On va écouter de la musique, on va danser, on va chanter, on va garder le nom des gens hors de nos bouches et nous allons remettre des prix tout au long de la soirée." Une saillie flagrante envers Will Smith, qui, juste après avoir donné une gifle à Chris Rock, avait lancé: "Laisse le nom de ma femme hors de ta put*** de bouche."



Une blague qui a fait éclater de rire l'assemblée.