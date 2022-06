"Exclu single 2022 Loana feat Lââm, écrivait ainsi mercredi, en story Instagram et accompagné d'une photo avec la gagnante de Loft Story, l'interprète de "Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux". Titre 'on va se suicider avec Lame', écrit et composé par la cousine de Mylène Farmer, Chorégraphie Afida Turner." Loana ayant tenté de se suicider à plusieurs reprises ces dernières années, la blague de Lââm est très mal passée auprès de la Toile. La chanteuse avait même dû supprimer sa publication.

"J'avoue que c'était nul"



Aujourd’hui, Lââm a réagi. "Je présente mes excuses à Loana que j’aime, à sa famille, ses amis, ses fans, pour ma blague de très très mauvais goût. J’avoue que c’était nul, je ferai attention la prochaine fois. Ps : j’ai reçu des menaces de mort, qu’on allait me découper en morceaux avec une lame. J’espère que vous aimez le bœuf bourguignon ou le méchoui. La vieille a de la bonne graisse." Avant de conclure, ironiquement. "Il ne me reste plus qu’à me suicider seule en sautant du rez-de-chaussée. Adieu à tous. Lââm, celle qui cherchait la gloire mais qui n’a eu que ‘Laamisère’."



"J'ai essayé de me suicider et je n'ai pas eu le courage. Peut-être un jour, qui sait."

Dans un autre post instagram, elle poursuit sur sa blague "irrespectueuse" et "laamentable". "J'avoue mon erreur et il faut respecter tous les suicidaires du monde entier et avec respect", écrit celle qui avait aussi tenté de se suicider suite à la perte de son mari. "J'ai essayé de me suicider et je n'ai pas eu le courage. Peut-être un jour, qui sait."