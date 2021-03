En coupant la parole à une auditrice aux théories complotistes sur la Covid jeudi dernier, l’animateur de “C’est vous qui le dites” confie vivre “un enfer” depuis avec 10 messages agressifs à la minute. Et la séquence humoristique de Jules, qui attaque Cyril Detaeye sur Bel RTL, a eu le don de remettre de l’huile sur le feu

Si Cyril Detaeye nous a confié vivre “un enfer” depuis quelques jours suite aux insultes et menaces de mort (du type : “) reçues sur les réseaux sociaux, l’animateur a porté plainte et la police semble prendre l’affaire très au sérieux. Au point que dans ce cas de figure, c’est la directrice de la communication et des affaires publiques de la RTBF qui prend la parole. “explique Axelle Pollet.