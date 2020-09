Mais on apprend aujourd'hui que le mannequin Blac Chyna, elle, demande 50 dollars pour avoir accès à sa page et ses clichés. Alors qu'elle y présente davantage de photos artistiques de... ses pieds plutôt que de photos dénudées. Par contre, la playmate Shauna Sand a ainsi trouvé la parade pour contrer Instagram et ses règles parfois jugées archaïques (sur, par exemple, l'apparition des tétons). Elle peut donc désormais poster ses photos les plus osées sans être censurée par Instagram.

Des stars françaises s'y mettent aussi

En comparaison, la star du rap Cardi B, elle, propose un tarif bien plus démocratique. A savoir 5 dollars par mois. Un compte lancé après la sortie de WAP où elle a posté le making-of de ce clip déjà culte. "Non je ne montrerai pas ma vulve, ni mes tétons, ni mes fesses", avait-elle toutefois prévenu lors de l'ouverture récente de son compte.

Outre des Youtubeuses comme Tana Mongeau, Ashly Schwan ou encore Trisha Paytas, les personnalités de nos voisins français commencent aussi à emboiter le pas. Pour l'instant, on y retrouve essentiellement des stars de la téléréalité comme Astrid Nelsia ou encore Nathalie de Secret Story.

Quant aux hommes people, rares sur la plateforme, on retrouve notamment Aaron Carter, célèbre frère cadet du chanteur des Backstreet Boys Nick Carter.