Le prince Albert et la princesse Charlène ont ouvert les portes du Palais à 600 petits Monégasques.

À Monaco, il y a deux temps forts au cours de laquelle pendant lesquels la famille princière va plus particulièrement à la rencontre des Monégasques : la Fête nationale et les fêtes de fin d’année.

En début de semaine, le prince Albert et la princesse Charlène de Monaco ont ouvert les portes du Palais princier à 600 petits Monégasques âgés de 5 à 12 ans venus chercher leurs cadeaux de Noël. La décoration du Palais était cette année sur la thématique des Schtroumpfs comme pour l’anniversaire des jumeaux princiers. Le couple était aidé dans sa tâche de distribution par Camille Gottlieb et Louis Ducruet, enfants de la princesse Stéphanie. Les petits ont ensuite pu applaudir un spectacle de hip-hop dans la Salle du trône aménagée pour la circonstance.

Toujours au cours de la semaine, le prince et la princesse ont remis les colis de Noël de la Croix-Rouge monégasque aux patients du service orthopédique et traumatologique du Centre Hospitalier Princesse Grace et aux pensionnaires Centre Rainier III ainsi qu’aux enfants de la crèche Rosine Sanmori à Fontvieille.

Depuis début septembre, les apparitions publiques de la princesse Charlène n’étaient guère nombreuses en Principauté mais ici, elle a accompagné son époux tout au long du programme.

On put voir le couple princier prendre la pose aimablement avec patients et pensionnaires, ou se mettre accroupis pour distribuer des cadeaux aux plus petits.

Il est clairement apparu que la princesse Charlène est très appréciée des personnes âgées auprès de qui elle a longuement conversé en toute décontraction. De même, le prince Albert entretient une relation très proche avec ses sujets toujours étroitement associés aux moments heureux et moins heureux de la famille Grimaldi.