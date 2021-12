Il y a quelques jours, Orelsan était invité dans les locaux de RTL House. Pour lui faire une surprise, l'équipe a contacté Brigitte Lecordier, célèbre doubleuse qui a notamment prêté sa voix à San Goku, personnage iconique de Dragon Ball. Ils ont demandé à cette dernière si elle pouvait reprendre le titre "La quête", du nouvel album Civilisation d'Orelsan.

Ils ont ensuite passé la bande sur des images du célèbre manga d'Akira Toriyama.

Face à ce cadeau de Noël, le rappeur n'a pu cacher son émotion: "C'est trop bien, ça me met vraiment une émotion de ouf", avoue-t-il.

La surprise ne s'arrête pas là car Brigitte Lecordier lui a également adressé un message personnel: "Coucou Oreslan, un petit clin d'œil de ton héros préféré. J'espère que ça te plaira. Et je voulais te dire que j'adore ton dernier disque. Alors allez tous l'écouter !"

Touché, Orelsan remercie alors la doubleuse: "Merci pour tout, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je suis trop content, je vais le regarder tous les jours en me réveillant le matin et j'aurais une super vie grâce à toi."