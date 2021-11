L’ouverture tant attendue de la collection Al-Thani à l’Hôtel de la Marine à Paris a enfin eu lieu ce 18 novembre 2021, reportée en raison de l’allongement des délais du chantier d’aménagement en raison de la pandémie.

Le cheikh Hamad ben Abdullah Al-Thani est un membre de la famille royale du Qatar, cousin de l’émir Tamim quant à lui à la tête du Paris Saint-Germain.

Âgé de 39 ans, le cheikh Hamad est un passionné des bâtisses historiques depuis plusieurs années et un collectionneur en puissance. À titre d’exemple, il a restauré à grands frais Dudley House à mayfair à Londres et a acquis le célèbre Hôtel Lambert sur l’île Saint-Louis à Paris qui appartint autrefois au baron Guy de Rothschild et qui abrita des soirées mémorables où se côtoyaient les beautiful pepople de l’époque des princes de Monaco, en passant par Yves Saint-Laurent, Dali ou Jacqueline de Ribes.

Pour donner une idée plus précise des investissements du cheikh, il faut savoir que l’Hôtel Lambert fut acquis en 2007 pour 60 millions d’euros.

À la tête de la holding Qatar Investment&Projects Development, il a conclu un accord avec le Centre français des monuments nationaux portant sur l’Hôtel de la Marine. Concrètement, le prince qatari a signé pour un bail de 20 ans avec un loyer annuel d’un million d’euros qui a servi à la restauration de la demeure, avec à la clé une mise à disposition d’une aile de 400 m² qui abritera une partie de sa riche collection qui compte plus de 6 000 pièces.

Le prince a, par le passé, organisé différentes expositions temporaires et itinérantes d’une partie de sa collection mais son rêve était de pouvoir disposer d’un lieu permanent dans la capitale française. Enchanté par cet accord, il a offert à l’Hôtel de la Marine une commode de Jean-Henri Riesner qu’il avait achetée pour un million d’euros. C’est en 2009 que le prince a commencé sa collection, passionné par les bijoux indiens et moghols.

Amoureux de la France, cheik Hamad avait aussi ouvert son chéquier pour soutenir la restauration de l’emblématique escalier en forme de fer à cheval du château de Fontainebleau à hauteur de 800.000 euros.

La visite de la collection Al-Thani est couplée avec celle de l’Hôtel de la Marine. Les réservations sont indispensables.

Collection Al-Thani - Hôtel de la Marine - 2, Place de la Concorde - Paris - Ouvert tous les jours - Renseignements et réservations : https ://www.hotel-de-la-marine.paris/