Le spectre de Lady Di

Lors de leur tournée en 2006, le Prince Charles et son épouse Camilla Parker-Bowles avaient dû annuler leur visite de la ville de Peshawar suite à une attaque aérienne sur une école religieuse. Pas moins de 80 personnes avaient perdu la vie.Cette tournée au Pakistan s'annonce symbolique pour le Prince William. Sa mère, Lady Diana, s'y est souvent rendue dans les années 1990, notamment pour collecter des fonds en faveur d'un hôpital dédié à la lutte contre le cancer. Elle a aussi vécu pendant deux ans une histoire d'amour avec Hasnat Khan, un chirurgien d'origine pakistanaise. Il fut son dernier grand amour. Lady Di envisageait d'ailleurs de l'épouser. L'homme était présent le jour de ses funérailles le 6 septembre 1997 à Londres.Ce voyage est aussi l'occasion de maintenir les liens très étroits entre la Grande-Bretagne et le Pakistan. Le haut-commissaire du Pakistan en Grande-Bretagne avait confié aux médias britanniques : "". En juin dernier, la compagnie aérienne British Airways a réouvert sa ligne à destination d'Islamabad, la capitale pakistanaise, après dix ans d'interruption. Dans un pays où les tensions sont nombreuses, les trois enfants du couple, George, Charlotte et Louis, ne seront pas du voyage.Les détails de cette tournée officielle n'ont pas beaucoup filtré, sans doute pour renforcer la sécurité du couple. Ce que l'on sait, c'est que Kate Middleton, dont le frère va bientôt se marier , et le prince William sont attendus à Islamabad, mais aussi à Lahore, l'ancienne capitale de l'empire moghole, située à l'est du pays. L'ambassadeur britannique du Pakistan, Thomas Drew, a également annoncé une visite des montagnes dans le nord du pays et près de la frontière avec l'Afghanistan.