"Je suis libre" "Ceci va être ma dernière publication sur Instagram, Twitter ou Facebook. Les réseaux sociaux ne m'ont jamais intéressé et maintenant que je suis bien dans ma vie, je suis véritablement inspirée par la lecture et la nature. Je suis libre", a-t-elle adressé à ses 1,2 million de followers sur Instagram ce 26 janvier, accompagnant son message d'un cliché vintage. "J'espère que vous trouverez la force et l'inspiration nécessaires pour poursuivre votre but et ne pas être séduits par cette perte de temps. C'est ce qu'ILS veulent pour se faire de l'argent et contrôler votre cerveau", prévient l'ex du footballeur français Adil Rami. Reste à savoir si cette détox digitale va bel et bien durer.

Pamela Anderson aurait-elle vu la série Netflix? Une chose est sûre : la star dea décidé de faire une grande croix sur les réseaux sociaux. La star de 53 ans a expliqué à ses fans ce qui a motivé ce choix radical dans une ultime publication.