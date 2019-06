Après sa sortie sur les aspects les moins valorisants de la personnalité de son ex-chéri, et la réaction de ce dernier, elle a décidé de publier au grand jour les preuves de l'adultère.

Adil Rami menait-il une double-vie? Cette question, Pamela Anderson a tâché d'y répondre, n'en déplaise aux explications du joueur de foot français. Celui-ci répondait mercredi: "En aucun cas je ne mène de double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect. C'est vrai, j'aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë. Je l'assume."

Malgré les réfutations de son ex-amour, l'actrice de 51 ans a tenu à prouver au grand public que les allégations qu'elles avaient formulées n'étaient pas qu'un tissu de mensonges. Pour rappel, la bimbo américaine, très affectée par sa rupture avec le joueur de foot français, a fait part au monde entier de ses états d'âmes via le réseau social Instagram. Quelles sont donc ces preuves? Rappelez-vous, dans son premier message, l'ex-star d'Alerte à Malibu indiquait qu'elle avait eu des échanges avec l'ex-compagne du footballeur de l'OM, Sidonie Biémont, également mère des enfants de ce dernier.

Les messages qui "prouvent"

La star américaine âgée de 51 ans a donc publié ces messages dans leur intégralité sur son site internet, dont voilà le contenu en substance:

"J’ai toujours encouragé Adil à essayer de faire fonctionner les choses s’il y avait une chance. C’est dur pour moi, de savoir qu’il est loin de sa famille. (…) Je devais te contacter afin de savoir si tu allais bien. Je préfère être honnête, il va être en colère quand il aura appris ce que j’ai envoyé (…) Je ne veux pas causer de problèmes, je veux juste aider", écrivait Sidonie. La jeune femme poursuit: "Juste pour être honnête : nous nous sommes quittés en juin 2017, et puis, comme chaque été, nous nous retrouvions généralement ensemble. Puis j’ai appris par la presse qu’il avait fait ta rencontre… ainsi que ma famille et mes amis. Assez triste et choquée." Pendant "un an et demi" ces derniers se sont vus, l'explique Sidonie, "comme des amoureux". "Il était vraiment discret et me disait qu’il allait mettre fin à tout ça très bientôt", ajoute-elle. Début 2019, la maman des enfants d'Adil Rami raconte avoir mis fin à la relation. "Je pense que je mérite mieux que ça, d’être cachée et traitée comme ça. Avant ses vacances, il m’a dit de regarder la presse, que tout finirait bientôt. Qu’il m’aimait, nous, et que sa famille lui manquait. (…) Mais la vérité est que je n’en peux plus. J’ai juste besoin de lui en tant que papa, qu’il soit là pour mes enfants."

Des messages qui ont permis à Pamela Anderson de commencer son travail de deuil, en commençant par quitter la France.