Pamela Anderson supporte assez peu la solitude. Après sa relation tumultueuse avec le footballeur français Adil Rami, l'actrice avait retrouvé l'amour dans les bras d'un ex-compagnon, le producteur américain Jon Peters. Mariée rapidement, elle avait divorcé après seulement.. 12 jours.

Quelques mois après cette rupture, on apprend que l'icône aurait retrouvé l'amour en la personne de son garde du corps, Dan Hayhurst, âgé d'une quarantaine d'années. Une source a affirmé au magazine "People" que les deux tourtereaux étaient ensemble "depuis déjà un moment". La militante pour la cause animale, aujourd'hui âgée de 52 ans, serait sur un petit nuage. "Elle est très heureuse, lit-on encore dans People. Et ils ont été ensemble pendant toute la pandémie. Elle est super heureuse et il l'aide à réparer sa maison sur l'île de Vancouver."