Sur les réseaux sociaux, Pamela Anderson, ancienne star d'Alerte à Malibu, a avoué à quoi ressemblait, selon elle, le pire des amants.

A l'heure actuelle, de nombreuses femmes possèdent un compagnon ou un mari qui est attiré par les jeux vidéos. Elle estime d'ailleurs qu'ils sont l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes bons se sont envolés. L'autre? La consommation de porno.

"Les pires amants sont ceux qui regardent du porno", expliquait-t-elle sur Twitter. Insensibles, " ils ont toujours besoin de plus, de plus de choix, et sont parfois violents. L'amour ne ressemble pas au porno. Les hommes qui lisent, qui sont courageux et qui s'engagent dans le monde sont sexy. Les vegans sont les meilleurs amants, c'est prouvé."