… pour l’association de défense des animaux Peta.

Ce n’est pas un secret, le bien-être animal est une cause qui compte plus que tout pour l’ex-héroïne d’Alerte à Malibu et de la dernière saison de Danse avec les stars. Ces dernières semaines, la comédienne a multiplié les actions pour promouvoir son combat. Il y a dix jours, elle posait nue dans une baignoire à l’occasion d’un shooting pour l’association Peta. En octobre dernier, elle s’était enfermée dans une cage en plein Paris avec son compagnon Adil Rami pour soutenir une autre organisation.