Pamela Anderson a posté un long message sur son compte Instagram afin d'apaiser la situation avec son ex Adil Rami.

L'Américaine explique notamment qu'il n'est pas le seul en tort dans cette malheureuse histoire. Elle aussi a sa part de responsabilité. Elle annonce qu'elle a décidé de travailler sur elle-même afin de devenir une meilleure personne et ainsi attirer d'autres personnes avec les mêmes idéaux:

"Il faut être deux pour danser un tango. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je réalise que je ne peux pas lui en vouloir pour tout. Je l'ai accepté. Je l'ai toléré. Je le savais (au fond de moi) et j'ai, manifestement, beaucoup de travail à faire sur moi-même. Je l'ai peut-être moi aussi utilisé. J'ai peut-être une part d'ombre à affronter. Je dois encore apprendre. Me remettre en question est donc la première étape dans cette voie (plutôt que de le blâmer pour tout). Dans nos têtes, on peut sembler vouloir chercher une chose mais, inconsciemment, on trouve toujours la personne qu'il nous faut exactement pour comprendre notre manière de fonctionner. Ça fait mal mais ça nous aide à voir la réalité de ce que nous avons été et à faire les changements nécessaires.

Le problème est que nous avons intériorisé ces modèles et que nous nous sentons à l'aise lorsque nous rencontrons des personnes qui nous trahiront au final.

C'est parce que nous sommes sur la même longueur d'onde que tout ceux qui nous ont fait la même chose dans notre enfance ou autre. C'est uniquement lorsque nous sommes prêts à nous aimer nous-mêmes de manière inconditionnelle, pas d'une manière égocentrique mais spirituelle, et que nous ne nous trahissons pas que nous pouvons attirer des personnes qui ne nous abandonnerons pas.

Je suis énervée contre moi-même pour avoir gaspillé autant de temps, d'énergie et de confiance pour le mauvais homme.

Je dois prendre soin de mes propres besoins: l'amour, la tolérance, le respect et la confiance.

Je ne peux pas l'attendre de quelqu'un d'autre. Je dois le donner à moi-même. De manière authentique et inconditionnelle. je ne suis pas parfaite. J'accepte mes défauts. Peut-être que si je donne plus à moi-même, je serai meilleure pour donner aux autres. Et c'est ainsi que j'attirerai le même type de personne dans ma vie.

En amour, nous faisons toujours face à notre miroir".