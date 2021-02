La célébrité est une chose bien étrange. Un peu comme s’il y avait d’un côté les stars qu’on admire et de l’autre celles qu’on respecte. Et dans cette dernière catégorie, Morgan Freeman trône largement, si on en croit un sondage réalisé par Nicki Swift. À la question : "Par qui aimeriez-vous que votre biographie soit lue ?", les Australiens l’ont plébiscité, devant Barack Obama et Betty White. Une magnifique marque de respect pour un des plus grands comédiens de sa génération. Vivement le même sondage en Belgique.