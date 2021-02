Début d'année en fanfare pour Paris Hilton. L'héritière la plus célèbre de la planète vient de passer le cap ô combien symbolique de la quarantaine ce mercredi 17 février. Un anniversaire qui passe quasiment au second plan puisque la star de télé-réalité devenue femme d'affaires à succès vient surtout de dire "oui" à Carter Reum.

C'est le 13 février, lors d'un voyage sur une île privée, que son petit ami depuis an a mis le genou à terre, révèle Vogue. "Lorsque l'on trouve son âme soeur, on ne fait pas que le savoir, on le ressent", a écrit Paris Hilton sur son compte Instagram, dévoilant un cliché de l'événement. "Mon amour et moi, on est ensemble depuis notre premier rendez-vous, et pour mon anniversaire, il m'a préparé un voyage spécial dans un paradis tropical. Lorsque nous longions la plage pour aller dîner, Carte nous a emmenés vers une cabane ornée de fleurs, et s'est mis à genoux. J'ai dit 'oui', 'oui' pour toujours," a-t-elle décrit sur le réseau social.

Déjà fiancée à plusieurs reprises, Paris Hilton devrait donc se marier pour la toute première fois en 2021.