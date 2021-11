"Mon éternité commence aujourd'hui", a écrit l'ancienne star de télé-réalité à l'attention de ses 16 millions d'abonnés sur Instagram ce jeudi 11 novembre. On peut y voir un aperçu de la pièce tout en dentelle florale créée par Oscar De La Renta pour l'héritière.

Les festivités organisées par Paris Hilton et Carter Reum vont durer tout le week-end et du beau monde a répondu à l'appel. Kim Kardashian, Emma Roberts et Bebe Rexha font partie des invités triés sur le volet. Ce vendredi 12 novembre, un carnaval grandeur nature est prévu sur le célèbre ponton de Santa Monica avant une fête plus habillée (mais tout aussi délurée) le samedi.