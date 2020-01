Cela faisait longtemps qu’on n’avait plus entendu parler de Paris Hilton.

Mais, d’évidence, à 38 ans, elle tient toujours la grande forme. Dans Cooking with Paris, elle propose d’expliquer comment faire une lasagne. Après s’être présentée comme "une cuisinière extraordinaire", elle reconnaît ne pas avoir la moindre idée de l’objet qu’elle tient en main (une spatule) ni des quantités de sel ou de condiments à verser, avant de conseiller d’ajouter "n’importe quelle épice qui se trouve dans la cuisine". Le tout balancé candidement en tablier Chanel. En très grande forme, on vous le disait. Quant à sa recette, comme me le disait un ancien coach sportif : "Faites juste le contraire et ce sera parfait."