C’est Metro qui révèle l’information. Le journal belge était parti en Afrique pour accompagner notre Miss Belgique. Au programme ? Retrouvailles toutes en émotions avec son père biologique qui l’avait abandonnée lorsqu’elle avait 8 ans après le décès de sa mère. Kedist Deltour avait alors été adoptée par une famille belge à l’âge de 10 ans. Et son histoire avait ému tout notre Royaume lors de son sacre en mars dernier. En effet, Miss Belgique n’avait plus revu son père biologique depuis ce mauvais souvenir.

Quatorze ans après leur séparation, la jeune femme a donc pu entreprendre ce voyage à Addis-Abeba, grâce au comité Miss Belgique et ainsi avoir des réponses quant à son abandon par son papa. D’après le journal Metro et au vu de ses photos, les retrouvailles furent aussi émouvantes que déchirantes. La fille et le père, en larmes, se sont en effet serrés dans les bras avant que ce dernier ne tombe d’émotions sur le sol. Kedist Deltour, qui a aussi rencontré ses trois demi-frères et sa belle-mère, a pu aussi se rendre compte que sa famille biologique vit dans une extrême pauvreté. "Son père lui a expliqué qu’il avait été contraint de l’abandonner car il n’avait plus assez d’argent pour la nourrir ", relate le quotidien Metro. La suite du voyage ? Visite de son orphelinat où Miss Belgique avait été placée durant un an mais aussi de la maison où elle a grandi ou encore la tombe de sa maman disparue.

Sauf qu’entre-temps, comme le détaille Metro, "la situation politique en Éthiopie a commencé à se dégrader" . "L’ambassade de Belgique s’est longuement entretenue avec Darline Devos, la présidente du comité Miss Belgique pour nous demander de quitter le territoire au plus vite et de prendre le premier vol pour Bruxelles." À la suite de l’avancée des rebelles et de groupes armés dans la capitale Addis-Abeba, "les Affaires étrangères belges ont redoublé de prudence". Et face aux injonctions de l’ambassade, la délégation belge n’a donc pas pu poursuivre son voyage - visite du pays et autres lieux sur les traces de l’enfance de Miss Belgique - en Éthiopie.