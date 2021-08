Saut que tout ça était faux : Alain Delon n’aura pas son étoile sur Hollywood Boulevard. C’est Ana Martinez, vice-présidente des relations avec les médias et productrice pour Hollywood Walk of Fame, qui l’a confirmé. Et ce, pour une raison bien simple : la demande n’a jamais été introduite. Si lui ou son entourage en fait la demande, celle-ci pourrait toutefois être prise en considération. Mais il faut savoir que 200 propositions arrivent par an et 20 seulement sont retenues. À 85 ans, l’acteur rêve-t-il de cet honneur ? On se permet d’en douter…

I.M.