Très impliquée dans le combat contre le réchauffement climatique et un retour à plus de simplicité, Juliette Binoche a décidé de donner l’exemple à Noël.

"Cette année, chez moi le 25, on s’est tous dit : ‘On ne se fait pas de cadeaux !’ Pour les enfants, oui, parce qu’on a envie de les gâter et tout, mais c’est vrai qu’il faut revenir à une sorte de conscience et de modestie." Un discours à contre-courant en période de fêtes.