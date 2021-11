Le grand-duc héritier Guillaume de Luxembourg a fêté ses 40 ans ce 11 novembre. Pas de grande fête pour cet anniversaire rond mais une célébration dans l’intimité familiale.

La naissance du prince Guillaume à la maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg-Ville couronna après presque neuf mois jour pour jour le mariage de ses parents Henri et Maria Teresa. Une union célébrée le jour de la Saint Valentin 1981.

Le prince est l’aînée d’une fratrie de cinq avec Félix (1984), Louis (1986), Alexandra (1991) et Sébastien (1992). Il grandit au château de Fischbach en pleine nature. Il suit les cours de l’école publique de Lorentzweiler puis ses secondaires au lycée Robert Schuman avant de rejoindre le très huppé collège alpin Beau Soleil en Suisse.

Comme ses compatriotes, le prince Guillaume de Luxembourg est polyglotte, maîtrisant outre le luxembourgeois, le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol.

Suivant les traces familiales, il intègre l’académie militaire de Sandhurst en Angleterre où il suit une formation d’officier. Prince exemplaire et modèle qui n’a jamais défrayé la chronique, Guillaume de Luxembourg est nommé grand-duc héritier en décembre 2000, trois mois après l’accession au trône de son père. Son cursus universitaire complété par des stages, est bien fourni : études en politiques internationale, formation en Lettres et Sciences politiques à Angers puis après son mariage une formation post-universitaire au Royal College of Defence Studies. Il compte aussi à son actif un stage à la Deutsche Bank à Londres et à l’Union chimique belge.

À l’instar de Philippe de Belgique lorsqu’il était encore prince héritier, Guillaume de Luxembourg prend la tête de différentes missions économiques. Il est aussi très investi dans le mouvement scout et auprès d’organisations venant en appui des personnes handicapées.

La presse ne prêta jamais de romance au fils aîné du grand-duc. C’est le 26 avril 2012 qu’il présente l’élue de son cœur à la presse dans les jardins du château de Berg. Il s’agit de la comtesse belge Stéphanie de Lannoy. Le mariage religieux est célébré en la cathédrale de Luxembourg le 20 octobre 2012 en présence de tout le Gotha dont les cousins de Belgique avec qui il est très lié. Guillaume est le parraine du prince Emmanuel de Belgique.

La volonté de ses parents le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa est que Guillaume puisse construire à son aise sa vie de famille tout en conciliant progressivement la prise en charge de davantage d’activités officielles. Avec son épouse, ils font d’ailleurs une pause d’une année en 2018-2019 pour suivre de nouvelles formations à Londres.

Le couple s’est personnellement beaucoup investi pour faire découvrir et mettre en exergue les artisans luxembourgeois. La semaine passée, en déplacement à Dubaï pour l’exposition universelle, le prince Guillaume a mené une mission de promotion du tourisme de son pays.

Son grand bonheur privé tant attendu est arrivé le 10 mai 2020 avec la naissance de son fils le prince Charles. Un bébé qui est la coqueluche du grand-duché et qui accompagne régulièrement ses parents dans leurs déplacements. Guillaume et Stéphanie de Luxembourg ont consacré beaucoup de leur temps à rendre visite après la première phase de la pandémie aux personnes séjournant dans des maisons de repos, emmenant leur fils. La Cour a abondamment diffusé des photos de ces rencontres en toute simplicité et bienveillance à l’image de ce prince bien de son temps.