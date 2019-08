C’est fou ce que les concepteurs du "revival" de Beverly Hills 90210 ont pu mettre en avant les stars de la série originale pour donner envie de visionner la suite. Partout, on ne voit que Jennie Garth, Tori Spelling, Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jason Priestley, Brian Austin Green ou Ian Ziering en train d’évoquer leurs souvenirs ou leurs retrouvailles.

Avec une telle exposition médiatique, on pouvait s’attendre à ce que les comédiens aient touché un joli pactole avant d’effectuer leur come-back. Mais selon The Hollywood Reporter, il n’en est rien. Ils ne toucheraient "que" 70 000 $ pour chacun des six épisodes. Avec parfois quelques petits bonus : 15 000 $ par numéro pour Jennie Garth et Tori Spelling en tant que cocréatrices, ou 46 000 $ pour produire et réaliser un volet.

C’est un peu mieux payé que les figurants (30 000 $), mais très loin du million de dollars par prestation pour les stars de Big Bang Theory, Friends ou Big Little Lies, par exemple. C’est même inférieur aux 85 000 $ que peuvent espérer les meilleurs de ce que The Hollywood Reporter appelle les "talents milieu de gamme" . Vu comme ça, ce retour ne paraît soudainement plus si glorieux.