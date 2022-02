"J'avais besoin d'entendre ça"

Si Chet est comme il est, ce serait en partie de la faute de l'acteur oscarisé. "Je n'ai pas eu un modèle masculin fort pour me dire: 'Mec, dis à ces gens d'aller se faire voir'", a-t-il déploré au moment d'aborder son statut d'enfant de star sur YouTube. "'Tu as grandi avec toutes les choses dont ils rêvent, donc ils te rabaissent pour que tu te sentes mal, parce qu'ils sont jaloux'. J'avais besoin d'entendre ça", a-t-il ajouté. Chet Hanks se serait donc forgé cette carapace pour se protéger des autres. Malgré tout, il assure qu'il "ne changerait rien" à sa vie et qu'il "aime" ses parents.