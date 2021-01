Sous les feux des projecteurs après avoir dévoilé Obispo : All Access, la plateforme numérique reprenant l’ensemble de sa musique passée, présente et à venir, Pascal Obispo était l’invité de 50 minutes inside. Sur TF1, samedi, le chanteur a révélé l’avoir échappé belle après des problèmes respiratoires aigus. "J’ai la chance d’être encore là, a-t-il expliqué. J’ai vécu quasi trois semaines très difficiles. J’ai eu peur de mourir. J’ai eu peur d’y passer parce que j’ai eu une espèce de malaise vagal. Je me suis réveillé deux, trois secondes après. J’étais en sueur." Ce n’était pas le Covid, mais étant donné la situation, il y avait largement de quoi flipper.

Le chanteur n’est pas le seul à avoir sévèrement encaissé des malaises depuis le début de la pandémie de Covid-19. On s’en souvient, Patrick Bruel a été l’un des premiers à avoir fait part qu’il avait contracté le coronavirus. Lui aussi dit avoir passé de sales moments. D’autres ont eu moins de chance. On pense au chanteur Christophe qui a succombé le 16 avril après avoir contracté le virus. Quelques jours avant qu’il ne soit hospitalisé, Pascal Obispo l’avait appelé. Pour lutter contre la peine qu’il a, ce dernier a annoncé son intention de sortir un album de reprises de Christophe. Il sera à découvrir sur Obispo : All Access, évidemment.