"On a eu des vents de plus de 100 km/h et la mer était très mauvaise avec des vagues de six mètres de haut, raconte Patrice Laffont dans les colonnes de Télé Star, au sujet du tournage de Fort Boyard qui a tourné à la catastrophe ce mercredi 8 mai.

Je veux bien mourir, mais pas comme ça !" Quant à Olivier Minne, le présentateur affirme n’avoir "jamais vu ça" de sa carrière. "Le vent est monté toute la journée et le risque était qu’on ne puisse plus repartir. D’autant plus qu’on finit de tourner dans la nuit, cette année." Les volets de protection et les vitres ont même volé en éclats.