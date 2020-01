Sur Non Stop People, l’ex-présentateur emblématique de Fort Boyard est revenu sur ses problèmes d’argent.

Impossible à croire mais c’est pourtant vrai, l’ancien animateur vedette de France 2 serait ruiné. Du moins si on en croit ce qu’il dit. Lors d’une interview accordée à Non Stop People, le papa d’Axelle, Fabrice et Mathilde révèle qu’il n’a pas reçu "un gros héritage" à la mort de son père, l’illustre éditeur Robert Laffont. "La maison ne lui appartenait pas" , a confié Patrice Laffont au micro de Mickaël Dorian. "On n’a pratiquement rien touché." Mais quid de son emblématique carrière d’animateur-producteur sur France 2 (Fort Boyard, Pyramide, Intervilles et on en passe) ? Il ne lui reste quasiment plus rien. "L’argent que j’ai gagné au fil des ans, ce n’était pas du tout les cachets qu’ont les grosses vedettes maintenant " , explique l’ex-présentateur des Chiffres et des lettres, du Téléthon ou des Z’amours. "Même si c’était quand même confortable."