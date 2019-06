À 51 ans, Patricia Arquette a tenu son rang de grande actrice américaine au 59e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Actuellement, la star est à l’affiche de The Act et Escape at Dannemora, deux séries basées sur des faits réels dans lesquelles elle est méconnaissable. Dans la première, elle incarne une mère horrible et hyper-protectrice qui fait croire à sa fille qu’elle est gravement malade. Dans la seconde, elle est une employée de prison qui favorise l’évasion de deux assassins. À l’événement monégasque, la sœur de Rosanna et David Arquette était donc une attraction incontournable. Elle a d’ailleurs reçu le prix de la meilleure actrice pour Escape at Dannemora, une série qui fut également proclamée meilleur programme long de fiction.

Comment vous êtes-vous préparée au personnage de Dee Dee Blanchard (The Act) ?

"Cette femme a vraiment existé et est toujours en vie. J’ai donc pu m’inspirer de tous les documentaires et interviews que j’avais pu voir sur elle. Mes enfants n’étaient pas fans à l’idée que j’incarne Dee Dee sur le petit écran. Il faut dire qu’il y a quelque chose de très perturbant dans son personnage. Mais, j’avais envie de me lancer ce défi."

Ce rôle vous a demandé une grande transformation physique…

(...)