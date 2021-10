Patrick Sébastien a fait une croix sur la télé: "Nagui peut faire ce qu’il veut, moi je suis interdit!" People Pierre-Yves Paque © BUREAUX RÉGIONAUX

Patrick Sébastien l’affirme : il ne mettra plus jamais les pieds en télévision car il ne la reconnaît plus.



Je suis interdit de télé, de promo et de présence tout court", déplore Patrick Sébastien qui traite les responsables de France 2 de technocrates. "Une personne, Delphine Ernotte, directrice des programmes, a donné l’ordre de m’interdire de faire un téléfilm. C’était ma patronne. Je l’ai vue 10 minutes en 5 ans. Quand elle m’a viré, elle ne m’a même pas parlé ni envoyé de message."