L'ancien animateur du Plus Grand Cabaret du Monde était l'invité de l'émission Touche Pas à Mon Poste lundi soir. Sans langue de bois, Patrick Sébastien a évoqué les dernières élections présidentielles en France et son vote. Considéré comme étant un citoyen engagé, l'homme de 68 ans a finalement décidé de ne pas mettre de petit nom sur son bulletin de vote même s'il a plusieurs affinités en politique. "Je vais vous dire la vérité, j'ai voté blanc. Je suis proche de certains politiciens. Là récemment j'ai fait une vidéo avec Fabian Roussel parce que j'aime bien ce mec. Il a l'intention de créer un mouvement qui s'appellera 'L'humain d'abord' et ça, ça me plaît."

La campagne en elle-même a "par moments été pitoyable et prévisible", estime Patrick Sébastien qui juge qu'une partie de la population reste toujours oubliée. "Il y a des gens, ils en chient, ils n'arrivent pas à boucler leurs fin de mois. Je pense qu'il y a une certaine forme de découragement chez ces personnes et ce ne sont même pas elles qui iront dans la rue pour protester."

L'animateur semble toutefois avoir confiance en l'actuel président de la République. "J'aime bien Macron. Il a été élu par beaucoup à contre cœur mais bon il tient la route, il est costaud."

"La petite elle a des c*******"

Patrick Sébastien est également revenu sur l'affaire Delphine Wespiser. L'ancienne Miss France a soutenu à l'antenne Marine Le Pen et a ensuite été la cible de nombreuses critiques. "Il y a des trucs qui m'ont choque ici (sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, ndlr). Quand vous vous en êtes pris à la petite Delphine. On crache sur quelqu'un qui est d'extrême-droite mais pas sur un mec d'extrême-gauche. Ça m'a choqué ça. La petite elle a des c******* hein. Mais voilà je suis comme beaucoup de gens, je suis un peu paumé. Moi je pensais que Macron repasserait car cela fait deux ans que nous sommes dans l'incertitude."