La montée d’Éric Zemmour aux présidentielles correspond à ce que j’ai vécu à France 2, c’est-à-dire ce dédain pour le peuple", nous confie Patrick Sébastien, interdit de télévision (lire ci-dessous), lors d’un déjeuner de presse pour lancer sa tournée du Plus Grand Cabaret du monde (rediffusé tous les vendredis sur C8) qui a fait les beaux jours de France Télévisions pendant 22 ans. "Ils ne m’aiment pas et n’aiment pas les gens qui regardaient mon émission. Ils veulent juste imposer quelque chose." Et de préciser : "Je ne suis pas d’accord avec les idées de Zemmour mais ça correspond à cette mentalité. Ces gens-là, dits populaires, n’existent plus. On ne veut plus d’eux, de leur ego démesuré et de leur bien-pensance…"

