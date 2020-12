Confidence étonnante de Paul McCartney dans l’émission All Things Considered , sur la radio NPR : il parle à son ancien pote des Beatles George Harrison à travers un sapin qu’il lui avait offert.

"Quand j’ai quitté la maison ce matin, je suis sorti de l’auto, j’ai fermé la porte d’entrée, j’ai regardé l’arbre et j’ai dit : ‘Salut, George.’ Vous savez, cela m’a ramené en arrière, à l’époque où je faisais de l’auto-stop avec lui. C’est une présence permanente." À l’heure où on ne jure plus que par les nouvelles technologies de communication, l’info fera peut-être sourire certains. Mais elle ne manque ni de charme, ni d’élégance, ni de poésie. C’est tout simplement beau.