Un agenda royal vide ? Le couple royal des Pays-Bas ne semble pas du genre à fêter ça tranquillement à la maison. Lundi dernier, Maxima et Willem-Alexander se sont donc offert une petite sortie au cinéma. Enfin, lors d’une projection pas tout à fait comme les autres. Aucun engagement officiel ne les obligeait pourtant à assister à l’avant-première du film Galapagos : Hope for the Future du réalisateur et producteur néerlandais Evert van den Bos de Nature Conservation Films Worldwide (NCFWW).

Mais le Roi et la Reine ont tenu à honorer de leur présence cette projection d’un film attend : il a ensuite ouvert la 5e édition du Wildlife Film Festival Rotterdam. Pour cette sortie surprise sur tapis rouge, le roi Willem-Alexander avait revêtu un smoking tandis que Maxima, élégante comme à son habitude, portait un cache-cœur de velours noir sur un pantalon large entièrement brodé de sequins noirs et verts.

Après son déplacement en Inde et au Japon pour assister à l’intronisation de l’empereur Naruhito avec tout le Gotha, le couple a voulu marquer son intérêt pour la planète en allant voir ce documentaire.

L’agenda a repris ses droits

Pour le reste de la semaine, l’agenda royal avait déjà repris ses droits. On a pu voir, dès le lendemain le Roi et la Reine accueillir à La Haye, le président polonais Andrzej Duda et son épouse Agata.

Une cérémonie avait ensuite lieu à Breda pour la commémoration du 75e anniversaire de la libération de cette ville du sud du pays, à la frontière belge, le 29 octobre 1944 par la 1re division blindée polonaise dirigée par le général Stanislaw Maczek.