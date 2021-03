Pelé a été vacciné, "un jour inoubliable" pour lui

People

AFP

Pelé, légende du football brésilien et mondial, a été vacciné contre le Covid-19 mardi et a qualifié ce jour d'"inoubliable". Le triple champion du monde, âgé de 80 ans, en a profité pour appeler ses compatriotes à ne pas baisser la garde face à une pandémie qui tue actuellement plus de 1.100 personnes par jour au Brésil.