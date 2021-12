Invité sur le plateau de l'émission Quotidien, Jean-Paul Rouve a fait une petite bavure ce lundi. Alors qu'un extrait vidéo d'Antoine Diers, directeur adjoint de la stratégie de campagne d'Eric Zemmour, était diffusé, l'acteur a traité ce dernier de "fin de race", pensant son micro éteint.

Des propos qui étaient néanmoins audibles et que beaucoup de téléspectateurs dont le principal intéressé ont repérés. Si sur le plateau Yann Barthès n'a rien souligné, sur Twitter c'est tout autre chose. Beaucoup d'internautes ont qualifié l'acteur d'arrogant et lui ont demandé de se justifier. De son côté, Antoine Diers a écrit: "Jean-Paul Rouve, le micro était ouvert sur Quotidien, on entend que tu m’insultes à 30 secondes. Entre Dunkerquois, ça ne se fait pas… Jeff Tuche en tout cas lui n’aurait pas dit ça parce qu’il n’a pas ta petite arrogance d’acteur."

Pour l'instant, Jean-Paul Rouve n'a pas réagi.