Désormais multimillionnaire, Kylie Jenner a rapidement compris comment faire fructifier son image et se bâtir un empire. Dès 2014, la cadette des Kardashian prenait les devants pour déposer son seul prénom comme marque juteuse. Mais ce ne fut pas du goût d'une autre célèbre Kylie.

En 2017, Kylie Minogue intentait donc une procédure judiciaire à l'encontre de l'influenceuse. L'Australienne avait en effet fait déposer le site "www.kylie.com", et ce dès 1996. Selon des documents officiels publiés par le New York Times, les avocats de la chanteuse avaient notamment qualifié la starlette de "personnalité de téléréalité de seconde zone" dont les faits d'armes sont "ses exhibitions photographiques et ses publications controversées" pour l'épingler. De quoi créer une vive polémique.

"J’ai passé toute ma vie à construire ma marque et à la protéger, donc c'était quelque chose de juste, qui devait être fait. Mais nous sommes parvenues à un accord toutes les deux", a confié Kylie Minogue sur le sujet ce 7 juin. La somme n'a pas été dévoilée, mais les propos corrosifs de son équipe juridique, eux, ont été réfutés.