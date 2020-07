Le roi Philippe et la reine Mathilde ont assisté au concert qui sert de prélude à la Fête nationale, dans la salle Henry Le Bœuf du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

Le prince Laurent était également présent et a rencontré quelques difficultés au moment de retirer son masque, lors de la séance photos.

Gêné par ses lunettes, le Prince a dû s'y prendre à plusieurs reprises avant d'arriver à enlever sa protection. Une scène qui a fait sourire la reine Mathilde à ses côtés et qui n'a pas échappé à un journaliste du Nieuwsblad, qui l'a relayée sur les réseaux sociaux.

Finalement, la photo a pu être prise. Outre le couple royal et le prince Laurent, on y retrouve également la princesse Astrid et le prince Lorenz.