Nous évoquions il y a deux semaines les contrats publicitaires avec des marques de luxe des trois filles aînées du comte Spencer et le casting de plus en plus royal de maisons de couture, de maroquinerie ou des joailliers.

Coup de tonnerre avec l’annonce de la désignation de Pierre Casiraghi, fils de la princesse Caroline de Monaco, en tant qu’ambassadeur Men pour Dior couture.

Troisième enfant de la princesse Caroline et du défunt Stefano Casiraghi, Pierre est né en 1987. Il n’a que 3 ans à la mort de son père et garde un attachement très profond à l’Italie où est installée sa famille paternelle.

Diplômé de l’université milanaise Bocconi, c’est un grand sportif qui a participé à plusieurs régates et remporté la Cape to Rio et la Miami Gold Cup. Il faisait partie du petit équipage qui a conduit Greta Thunberg à New York en traversant l’Océan Atlantique.

En Principauté, Pierre Casiraghi a repris la gestion de la société de construction fondée par son père En. Ge. Co.

C’est à l’université à Milan qu’il fait la connaissance de Beatrice Borromeo qui appartient à l’une des plus anciennes familles de la noblesse italienne. Ils se marient en 2015 sur l’île d’Isola Bella, propriété de la famille Borromeo. Le couple a deux enfants Stefano (2017) et Francesco (2018).

Alors que son épouse est l’image du joaillier italien Buccellati puis de Dior pour la mode féminine, Pierre signe avec la marque Berluti, symbole de la classe italienne. Il forme désormais un duo avec Beatrice puisqu’il est devenu ambassadeur de Dior Men, posant pour l’occasion sur différents clichés en costume.

La maison Dior à laquelle était très attachée sa grand-mère la princesse Grace puis sa mère la princesse Caroline - jusqu’à l’éviction de son ami le styliste Marc Bohan fin des années 80 - indique avoir posé ce choix car Pierre Casiraghi est une "icône d’élégance", "un homme d’affaires monégasque incarnant une nouvelle facette du tailoring sans cesse réinventé par Kim Jones pour la maison, une modernité à la signature atemporelle".