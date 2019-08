C’est de Plymouth en Angleterre que le voilier écologique Malizia II a pris le départ pour gagner New York au terme d’une traversée de 12 jours qui permettra à l’activiste suédoise pour le climat Greta Thunberg de se rendre aux États-Unis sans prendre l’avion.

Le voilier de course long de 18 mètres, n’est pas prévu pour être un bateau de croisière et les conditions de vie y sont donc des plus spartiates. Pas vraiment de cabine, pas de salle de bain, pas de toilette et pas de cuisine. Ce sera donc dans une grande promiscuité et dans la débrouille que cinq personnes vivront cette aventure.

(...)