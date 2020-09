Invité du Jarry Show ce mercredi, Pierre-Jean Chalençon s’est confié sur sa relation avec ce jeune homme prénommé Dragan. L’ancien acheteur d’Affaire conclue et trublion de l’émission de France 2 a ensuite fait une étonnante révélation à l’humoriste. "J’ai une copine en ce moment", a déclaré le célèbre collectionneur de Napoléon, viré récemment par France 2, dans un extrait dévoilé par Télé-Loisirs. "Cela n’empêche. Je peux avoir un amoureux femme et un amoureux homme quand on est bisexuel." De quoi surprendre Jarry, qui lui demande alors si son compagnon est partisan de ce genre de situation. "J’accepte qu’il aille voir des femmes, glisse ainsi Pierre-Jean Chalençon dans le Jarry Show. Je suis un mec très open. Il faut être open minded (NdlR : ouvert d’esprit). Si tu vas au restaurant, tu vas tous les jours te taper un steak frites ? Il y a des jours où j’ai envie de me taper une sole, une soupe à l’oignon, une choucroute… Je peux comprendre qu’il y ait des gens qui veulent manger tous les jours des œufs mollets mais moi j’en ai ras le bol."