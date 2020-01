La star d’Affaire conclue présentera sa collection dédiée à Napoléon, en 2021, à Liège.

"Je suis très content d’être ici, j’aime beaucoup la Belgique, confessait ce dimanche Pierre-Jean Chalençon alors qu’il figurait parmi les people présents au Lido de Paris pour la 16e édition du Top Model International. On va souvent à Bruxelles et Malmedy avec Affaire conclue car il y a beaucoup de collectionneurs chez vous. Beaucoup de gens viennent aussi de Belgique pour nous vendre des objets, c’est étonnant ! Et les Belges sont très généreux, bien plus que les Français. Ils amènent des chocolats, des cadeaux, etc. " Parmi les choses reçues les plus insolites, il y a " des portraits de moi, des tasses de Napoléon ou des… sextoys !"

Étant donné cet engouement noir, jaune et rouge à son égard, celui qui vient de battre un record de vente à la télévision en devenant l’acquéreur pour la somme de 16 500 euros d’un centre de table signé Pierre-Philippe Thomire, le bronzier de Napoléon Ier, annonce qu’il exposera sa grande collection napoléonienne dans la Cité ardente. Ses 2 000 objets seront à voir entre février et décembre 2021 à l’Europa Expo de la gare de Liège-Guillemins. "On est en pleine négociation mais il y a de fortes chances pour que cela se fasse, confirme l’expert d’Affaire conclue. Il y a d’ailleurs d’autres projets prévus dans d’autres villes européennes, comme des cycles de conférences. Cette très grosse exposition liégeoise se fera dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon. " Et pourquoi pas à Waterloo ? "Liège est plus central et puis je laisse Waterloo aux Anglais..."